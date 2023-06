Lazio, il futuro di Milinkovic in una promessa

Chiusi gli impegni con la Serbia, si gode le vacanze. La stagione di Sergej Milinkovic si è allungata per le partite della nazionale. Era entrato con la Giordania , è stato titolare contro la Bulgaria (qualificazione agli Europei). E’ il primo ad aspettare notizie dal suo manager Kezman . La volontà del Sergente non cambia, ha deciso di vivere una nuova avventura e attende l’offerta giusta o i movimenti di mercato giusti per parlare con Lotito e liberarsi. Sergej e il suo agente Kezman fanno leva sulla promessa che il presidente avrebbe fatto a entrambi: cessione in estate. Eppure Lotito non dà per scontata la partenza di Milinkovic , darà il via libera a determinate condizioni. Chiede 40 milioni, valuta contropartite del calibro di Rovella , tanto per citare giocatori della Juve, tra i club che possono dare la caccia a centrocampisti. Allegri aspetta il sì di Rabiot, solo se perderà il francese si lancerà sul serbo della Lazio. L’intenzione della Juve è offrire 25 milioni più inserire Pellegrini come contropartita. Lotito, per il terzino, punta invece a strappare il prestito per un’altra stagione.

Milinkovic, le piste da seguire

Milinkovic ritiene di aver concluso la sua avventura biancoceleste dopo 8 anni. Vuole provare nuove emozioni, vuole trovare nuove motivazioni. E’ solo questo che lo spinge a partire. In Italia è un obiettivo secondario della Juve. Il Milan ha perso Tonali, l’Inter ha in uscita Brozovic. In Inghilterra può farsi vivo l’Arsenal, trattava Rice e Havertz. Sul primo è piombato il Manchester City. I Gunners cercano centrocampisti, non è chiaro se cederanno Jorginho, preso a gennaio, resta un pallino di Sarri. Milinkovic e Kezman aspettano novità nelle prossime settimane, l’agente del Sergente è certo che qualcosa si muoverà. E’ in contatto con alcuni club, l’evoluzione del mercato e l’avvicinamento dell’apertura ufficiale possono scatenare un effetto domino. Molti club cercano centrocampisti e Milinkovic è tra le offerte che l’estate mette in mostra. E’ in scadenza nel 2024, ha rifiutato ogni offerta di rinnovo e continuerà a farlo. Se non partirà in estate, a gennaio firmerà con altri club per giocarci dal giugno 2024. In questo caso Lotito perderebbe l’occasione di guadagnare almeno 25-30 milioni, se non i 40 richiesti. E più soldi avrà a disposizione, più potrà esaudire Sarri e rispettare la promessa fatta ai laziali: «Sarà una Lazio da vertice, dobbiamo rimanere tra le grandi».

I possibili sostituti di Milinkovic

Per la sostituzione di Milinkovic restano in ballo le candidature di Gedson Fernandes del Besiktas e di Veerman del PSV Eindhoven. Sono le principali. Per Gedson è stato chiesto il prestito con riscatto. L’olandese costa 15 milioni. Zielinski del Napoli è uno dei sogni quasi proibiti, da due giorni sono iniziati i colloqui per tentare il rinnovo con gli azzurri. Il polacco guadagnerà 4,5 milioni dalla prossima stagione, l’ultima prevista dal contratto. I sogni di mercato sono costosissimi. Nonostante gli incassi Champions la Lazio deve fare i conti con l’indice di liquidità bloccato e i paletti imposti dall’Uefa (a tutti) rispetto a ricavi e spese. Le cessioni di Acerbi ed Escalante, totale di 6,5 milioni, oggi permettono alla Lazio di intavolare operazioni in entrata (tra cartellini e ingaggi) da circa 18 milioni.