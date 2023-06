Lazio, situazione indice di liquidità: ecco chi serve vendere

Lazio, i nomi nella lista cessioni: chi sono

Lotito al momento ha incassato 6,5 milioni di euro. Denaro arrivato dai riscatti di Acerbi (Inter) e Escalante (Cadice). Pochi, servono altri soldi per avere un tesoretto da investire subito e sbloccare l’indice di liquidità. In uscita ci sono Maximiano, Marcos Antonio, Basic e Cancellieri. Il portiere (costato 10 milioni), potrebbe partire in prestito anche se la Lazio spera di rientrare dall’investimento fatto un anno fa. Stesso discorso per il play brasiliano. Sarri chiede un altro regista da alternare a Cataldi. Basic non ha convinto (costato due anni fa 7 milioni). Cancellieri potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a Berardi del Sassuolo. Questa la lista dei giocatori in uscita. Sperando che l’indice di liquidità non venga sbloccato dalle cessioni di Milinkovic e Luis Alberto, i due big di Sarri.