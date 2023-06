Avanza Marcos Leonardo, Lazio e Santos trattano

ROMA - Correvano voci e tweet ingigantiti su Marcos Leonardo e la Lazio ieri in Brasile: «Il Santos è pronto ad accettare l’offerta della Lazio da 15 milioni». Non c’è conferma su risposte o chiusure imminenti, vero è che i contatti con il Santos si sono intensificati, in nottata erano previsti nuovi colloqui tra le società. Il presidente Rueda e Falcao, coordinatore sportivo del Peixe, attendevano una proposta ufficiale da Lotito. Chiedono 15 milioni, detengono il 70% dei diritti sportivi dell’attaccante brasiliano. L’idea della Lazio è offrire tra i 10 e i 12 milioni . Lotito ha già incontrato Rafaela Pimenta, gestisce il giocatore per l’Italia. E con l’aiuto di Angelo Fabiani ha allacciato contatti con il Santos.

Trattativa

La Lazio sta stringendo per Marcos Leonardo, centravanti classe 2003, talento del presente, possibile crack. Ha brillato al Mondiale under 20, ha chiuso a quota 5 gol, da vicecannoniere. Due gol li ha rifilati all’Italia (3-2 per gli azzurri, i brasiliani erano sotto di 3 reti). Sarri ha dato l’ok all’acquisto della punta del Santos, centravanti alto 1,76, veloce, poderoso, dotato di un buon tocco, ha senso della posizione. L’idea è puntare su un baby di talento senza scalfire la leadership di Immobile. Marcos Leonardo è stato seguito da molti club europei, anche italiani, durante il Mondiale under 20. La Lazio si è mossa, ha aperto un canale con il giocatore e con il Santos, spera di chiudere. Le voci rimbalzate ieri dal Brasile sono state contrastanti. C’è chi annunciava una chiusura vicina, c’è chi assicurava che i tempi non erano così rapidi e che c’è da trattare. La seconda versione è la più attendibile. Lotito sta facendo il possibile per garantire a Sarri almeno due colpi prima della partenza per il ritiro. Ha chiesto un centravanti e un’ala. Il presidente deve fare i conti con i blocchi dell’indice di liquidità, gli servirebbe la cessione di Milinkovic per lanciare e chiudere gli assalti più costosi. Ad oggi ha incassato solo 6,5 milioni dai riscatti di Acerbi (Inter) ed Escalante (Cadice). Gli permettono operazioni limitate in entrata.

Amdouni

Marcos Leonardo è in pole da tempo per il ruolo di vice Ciro. Si continuano a valutare altri talenti in caso di necessità. Uno è rimbalzato martedì, è Zeki Amdouni, si è fatto conoscere con il Basilea, avversario della Fiorentina in Conference League, le ha segnato due gol in semifinale, tra andata e ritorno. E’ svizzero, ha origini turche, classe 2000. Ha giocato nel Basilea, è di proprietà del Losanna. Quest’anno ha segnato 12 gol in 32 presenze nel campionato svizzero. Si è messo in mostra anche nell’Europeo under 21, ha segnato all’Italia il 25 giugno (3-2 per gli azzurrini). E’ valutato 10 milioni.

L’ala

Sarri aspetta sempre un’ala. E’ un acquisto che potrebbe essere deciso in base alla cessione o meno di Milinkovic, al momento bloccata. I soldi che può portare Sergej (25-30 milioni, magari fossero di più) permetterebbero a Lotito di tentare il colpo Berardi con tutte le difficoltà che presenta. Il Sassuolo chiede 30 milioni, Berardi aspetta offerte dalle tre big del Nord. E’ più facile lanciare l’assalto ad Orsolini per quanto il Bologna chieda 15 milioni per un giocatore in scadenza a giugno 2024. Orsolini però aspetta la chiamata dei biancocelesti, spera di sbarcare a Roma. In secondo piano restano le candidature di Gil del Tottenham e Karlsson dell’AZ Alkmaar.