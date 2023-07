Lazio, ufficiale: Escalante riscattato dal Cadice

ROMA - Gonzalo Escalante saluta la Lazio. Il centrocampista, ampiamente fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, è stato riscatto dal Cadice, club spagnolo dove ha giocato in prestito negli ultimi mesi, dopo la parentesi poco fortunata alla Cremonese. L’argentino è risultato decisivo nella corsa salvezza del Cadice. Escalante, dunque, lascia Formello in maniera definitiva per restare nella Liga.