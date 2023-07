Luis Alberto e Kerkez, il piano della Lazio

ROMA - Luis Alberto e Kerkez, l’incontro vale doppio. Lotito aspetta gli agenti della You First: Miguel Alfaro non assiste soltanto il numero 10 della Lazio, ma gestisce il terzino sinistro ungherese dell’Az Alkmaar, già proposto otto mesi fa e apprezzato da Sarri, che lo ha inserito in una possibile lista alternativa a Luca Pellegrini, sempre più lontano dal riscatto. Una brusca frenata, forse non solo strategica: il club biancoceleste potrebbe aver cambiato obiettivo, ma andiamo con ordine. La priorità è blindare Luis Alberto, da fine aprile tentato da una maxi offerta araba: l’Al Duhail gli ha proposto uno stipendio da 8 milioni netti a stagione per giocare in Qatar, mettendo sul piatto poco più di 10 milioni per il cartellino. LINEA. Lotito ha rassicurato Sarri e lo spagnolo, promettendo di rinegoziare il contratto a fine stagione. Vuole trattenerlo. Il Mago preferirebbe restare e giocare la Champions. La Spagna esercita un fascino diverso nei suoi confronti, ma è chiaro che si tratta di una proposta indecente e aspetta un premio dopo una stagione così bella in biancoceleste. Sul tavolo c’è l’ipotesi di un rinnovo da 4 milioni a stagione dell’attuale accordo in scadenza 2025. «E’ una questione tra me e Luis Alberto» disse Lotito dopo la chiusura del campionato a Empoli, convinto di blindarlo. Le intenzioni della Lazio e la disponibilità di Luis Alberto ci sono. Si tratta di trovare un accordo, non ancora chiuso.