Lazio, si sceglie il terzino: Kerkez o Pellegrini

AURONZO - Luca Pellegrini , sondato dall’Atletico Madrid, sta facendo l’impossibile per strappare la conferma e tornare alla Lazio. Sarri spinge per accoglierlo in fretta nel ritiro di Auronzo: lo ha allenato per quattro mesi a Formello, lo considera pronto, gli aveva promesso un posto da titolare alla fine del campionato e gerarchie azzerate da luglio. Lotito riflette sui costi dell’operazione e nello scorso weekend ha bloccato Milos Kerkez , astro nascente dell’Az Alkmaar, nazionale ungherese, 19 anni. Prestito con riscatto obbligatorio per un totale di circa 13 milioni. Gli olandesi non scendono dai 15-16, ma la Lazio è forte dell’accordo trovato con il giocatore e con il suo agente, lo stesso di Luis Alberto, blindato dal club biancoceleste sino al 2027.

Lazio, la chiave per i terzini: lo scenario

Si continua a giocare su due tavoli e sugli equilibri finanziari. Mercato complesso, a incastri. Nel budget devono entrare cinque acquisti. Pellegrini è stato convocato dalla Juve e ha ripreso gli allenamenti alla Continassa, ma viene considerato in uscita da Allegri. Contatti indiretti con Giuntoli, appena insediato. La Lazio ha lasciato scadere l’opzione di riscatto e punta a riprendere Luca (dichiarato tifoso biancoceleste) con la formula del prestito secco o con riscatto libero, non obbligatorio. La trattativa riguarda anche lo stipendio. Pellegrini, sino al 2025, ha un contratto garantito dai bianconeri a 3 milioni l’anno. Lotito, nel gioco sottile del monte ingaggi e dei paletti Uefa da rispettare, punta a rinegoziare l’accordo con il giocatore stipulato (sino al 2027) a gennaio. Ecco perché non lo ha ancora preso e non lo avrebbe riscattato neppure a 6-8 milioni: quel contratto, depositato in Lega, sarebbe entrato subito in vigore. L’attesa e le trattative non hanno allontanato le parti per un semplice motivo. Pellegrini vuole la Lazio e Sarri è stato colpito dal suo atteggiamento pur non disdegnando altre opzioni, che avrebbero bisogno di addestramento sul campo. Dunque Luca resta in gioco. I dialoghi sono stati riavviati martedì, sono proseguiti ieri e continueranno oggi: è una triangolazione Juve-Lazio-Pellegrini. Kerkez resta in attesa e aspetta il via libera, ma di fatto è quasi preso, vicinissimo alla Lazio.

Marusic in Arabia: cosa può accadere

E’ un testa a testa estenuante. Uno dovrebbe escludere l’altro o forse no. Occhio alla possibile sorpresa: possono arrivare sia Pellegrini, sia Kerkez? Forse sì, ma solo se partisse un terzino, ovvero Marusic, Lazzari o Hysaj. E la notizia, anzi la conferma, porta verso Adam, stimatissimo da Sarri e blindato sino al 2026. Ha un buon contratto e la Lazio non lo considera in uscita. Si sta muovendo qualcosa in Arabia Saudita. Marusic aspetta un’offerta, va considerato in bilico, non si conosce (per ora) il club. Cambia poco la sostanza. Qualcosa può succedere. Seguirà il suo amico Milinkovic con cui condivide il procuratore? Non è escluso, ma neppure sicuro. L’agente Kezman presto potrebbe recapitare a Formello un’altra offerta per l’esterno di origine montenegrina, pescato dal ds Tare nell’estate 2017 dall’Ostenda. Certo Sarri non la prenderebbe bene: Marusic, dal punto di vista del tecnico, non è affatto in discussione.

Per adesso è meglio fermarsi alla concorrenza tra Pellegrini e Kerkez. Dietro le quinte ci sarebbe un altro mancino giovane. Gerardo Arteaga, messicano del Genk, non ha preso consistenza. Sarri prenderebbe al volo l’opportunità Marcos Acuna, campione del mondo con l’Argentina, 31 anni, in uscita dal Siviglia. Livello alto, molto alto. E’ stato accostato anche al Toro. Lotito preferirebbe investire sul futuro e ringiovanire la rosa della Lazio. C’è una contraddizione di fondo nell’anno della Champions.