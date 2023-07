Lazio, il figlio di Bonucci al camp biancoceleste. E i tifosi lo chiamano…

ROMA - Leonardo Bonucci via dalla Juve e la Lazio potrebbe essere una situazione concreta per il suo futuro. Intanto i colori biancocelesti hanno vestito Lorenzo, il primo dei tre figli che il difensore ha con la moglie Martina. Il bambino è uno degli scritti al Lazio Summer Camp, campo estivo per bambini che quest’anno si sta svolgendo ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Non solo: Lorenzo è stato anche premiato. Primo nella classifica generale negli sport che i bambini svolgono durante la giornata. Leo intanto aspetta una chiamata dalla Lazio dei grandi. C’è Sarri, il suo ex allenatore alla Juve. A Formello stanno pensando a lui per rinforzare la difesa in vista anche della Champions League. I laziali intanto lo chiamano. “Il tuo papà viene alla Lazio?”, scrive un tifoso sotto il post Instagram del camp che raffigura un Lorenzo premiato e sorridente.