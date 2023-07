Lazio, contatti tra Lotito e il Torino: si lavora per Samuele Ricci

ROMA - Ricci a cottura lenta, riferendosi al play del Torino, non agli spaghetti del vorace Lotito. Se scherzasse o meno, lo capiremo presto. L’interesse della società biancoceleste è certificato. La distanza, rispetto alle richieste di Cairo, anche. Così il presidente della Lazio ha provato a smontare l’obiettivo reale delle sue manovre con l’idea di abbassare il prezzo. Ieri un altro contatto con il patron del Torino. C’è anche il fronte aperto in Lega relativo ai diritti televisivi. Lotito, di stanza a Cortina d’Ampezzo, oggi tornerà nel ritiro di Auronzo per seguire l’amichevole con la Triestina e partecipare alla presentazione (senza nuovi acquisti) della prima squadra . Subito dopo si trasferirà a Milano e avrà nuovi contatti con i colleghi della Serie A.

Lazio, l'attesa per Ricci: lo scenario

La trattativa per Samuele Ricci va avanti da oltre una settimana. La distanza esiste. La Lazio ha offerto 17-18 milioni di euro per il cartellino del centrocampista ex Under 21 e già inserito dal ct Mancini in orbita azzurra. Cairo chiede 25. Da Milano (fronte granata) rimbalzano certe indiscrezioni: a 20 e bonus si può chiudere. Da Auronzo (fronte biancoceleste) non c’è la stessa sicurezza. Lotito è stato chiaro sotto le Tre Cime di Lavaredo. La priorità riguarda il posto lasciato libero da Milinkovic. In ritiro è stato rassicurato Cataldi. «In quel ruolo abbiamo anche Marcos Antonio e Vecino» ha sottolineato il presidente, deciso a rinforzare i ruoli scoperti e poi si vedrà. Sarri, un anno dopo l’addio di Leiva, vorrebbe creare un’alternativa più solida a Cataldi. Marcos Antonio, per limiti fisici, stenta davanti alla difesa, ma la società vuole intervenire soltanto se fosse garantita la sua uscita.

Lazio, spunta De La Cruz

Le candidature di Torreira (Galatasaray) e Paredes (Psg), scavalcati da Ricci, non sono mai uscite totalmente di scena. Ieri in Argentina hanno accostato un altro piccolo uruguaiano alla Lazio: si tratta di Nicolas De la Cruz, 26 anni, centrocampista del River Plate (198 presenze, 34 gol) e della Celeste (19 presenze, 2 gol), valutato circa 11 milioni di euro e alto appena un metro e 67. Stessa cilindrata fisica di Torreira e Marcos Antonio. La Lazio forse avrebbe bisogno di più consistenza davanti alla difesa. Lotito si è messo in attesa anche per il terzino sinistro. Luca Pellegrini continua ad allenarsi con la Juve: lo ha richiesto il Nizza, ma aspetta i biancocelesti confidando nella stima di Sarri. La Lazio apre solo al prestito secco, resta un’opzione per la fine di agosto, se torneranno i conti.