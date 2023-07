Lazio, il caso Immobile non è chiuso: c’è l’agente, confronto con Sarri

AURONZO DI CADORE - Dopo giorni e giorni di notizie e smentite, di inquietudini e sollievi, di voci che confondono, non possiamo ancora dire di conoscere tutta la verità su Immobile e le offerte arabe. La conosceremo oggi, forse. Ad Auronzo è in arrivo il manager di Ciro, Marco Sommella, e in Cadore c’è anche Lotito. Il presidente assisterà all’amichevole contro la Triestina (ore 18, diretta tv su Lazio Style) e parteciperà alla presentazione della squadra prevista in serata allo stadio Zandegiacomo. Non può essere una visita occasionale, è scontato credere che Sommella e Lotito s’incontreranno. Il presidente, prima al Corriere dello Sport-Stadio e poi ai tifosi venerdì, ha annunciato e ribadito la sua posizione: «Ciro non partirà, state tranquilli». Giura di non aver ricevuto offerte, si è anche esposto chiamando in causa gli agenti del capitano: «Sono incazzati», riferendo l’arrabbiatura alle indiscrezioni che hanno creato apprensione tra i tifosi. Lotito, parole sue, vacillerebbe solo di fronte ad offerte da 40-50 milioni. Se fossero arrivate, non sono mai state quantificate a queste cifre. Ma anche per 40-50 milioni sarebbe una pazzia perdere Immobile dopo aver già salutato Milinkovic.