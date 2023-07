Lazio, piace Hudson-Odoi: è in uscita dal Chelsea

ROMA - La Lazio è alla ricerca di un esterno offensivo da aggiungere in rosa come trapelato dal vertice a Formello. Il profilo di Hudson-Odoi del Chelsea è stato segnalato da Sarri, insieme ad altri nomi, per arricchire il reparto offensivo dei biancocelesti. Il classe 2000 è già stato allenato dal tecnico toscano a Londra e sarebbe favorevole ad un suo eventuale ingaggio.

Lazio, il profilo Hudson-Odoi: ecco la possibile operazione

Per la Lazio condizioni di mercato a suo vantaggio: il giocatore è in scadenza a giugno 2024. Lanciato da Sarri nel 2018 con 29 presenze e 6 gol (4 nell’Europa League vinta) potrebbe fare comodo come sostituto ideale di Zaccagni (gioca a destra, può ricoprire anche il ruolo di esterno sinistro). Ultima stagione giocata al Bayer Leverkusen dove non ha brillato: 21 presenze e un solo gol (in Champions League). Ora il futuro in biancoceleste potrebbe diventare realtà- L'inglese ha voglia di esplodere definitivamente, magari sotto la guida del tecnico che più lo ha fatto crescere.