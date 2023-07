Lazio, Ricci rassicura i tifosi del Torino: "Tranquilli, resto qui"

PINZOLO - Samuele Ricci raggiunge il ritiro del Torino in Val Rendena ed è pronto a ripartire: arrivato ieri sera a Pinzolo, il centrocampista classe 2001 ha svolto questa mattina il primo allenamento personalizzato sotto lo sguardo attento del tecnico granata Ivan Juric. A fine sessione, l'ex Empoli si è anche intrattenuto con i tifosi che gli chiedevano di restare al Torino. "Rimango, non vado via", il commento del giocatore tra un autografo e l'altro.