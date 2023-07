Lazio, Hudson-Odoi con Zakharyan: la strategia

ROMA - S Sow costerà 15 milioni, è un acquisto per due ruoli un po’ com’è stato Vecino. Lazio ed Eintracht Francoforte stanno definendo l’operazione, lo scambio dei documenti è in corso. Per il centrocampista è pronto un quinquennale a 2,5 milioni. Sow era in scadenza nel 2024, c’erano due club inglesi e il Galatasaray sulle sue tracce. Ieri si vociferava di un inserimento del Napoli. La Lazio conta di chiudere. i chiude per Sow , il tuttocampista spuntato martedì dopo il fallimento delle operazioni Kamada e Ricci. Mezzala e regista, sarà Sarri a inquadrare lo svizzero, a decidere dove e come utilizzarlo. Non era una prima scelta in nessuno dei due ruoli, Mau si aspettava altro così come per Castellanos. Non è il mercato che immaginava e che prevedeva dopo l’addio di Tare. Ma Lotito non sarà mai in vena di follie e s’è messo in testa di scegliere i giocatori. Pesano i costi, non solo le caratteristiche.Lazio ed Eintracht Francoforte stanno definendo l’operazione, lo scambio dei documenti è in corso. Per il centrocampista è pronto un quinquennale a 2,5 milioni. Sow era in scadenza nel 2024, c’erano due club inglesi e il Galatasaray sulle sue tracce.



Lazio, le ultime sugli obiettivi Zakharyan e Hudson-Odoi

’arrivo di Sow non chiude all’acquisto di Zakharyan della Dinamo Mosca. Da ieri s’è aperto un nuovo scenario, in anticipo sui tempi. Gli inglesi sono considerati comunitari, la Lazio può lanciare l’assalto a Hudson-Odoi e al tempo stesso per il russo Zakharyan. Lotito sta provando a trattarli entrambi. Per il primo serve l’accordo con il Chelsea. E’ in scadenza nel 2024, può essere acquistato a titolo definitivo a meno che non rinnovi con i Blues e venga ceduto in prestito con obbligo di riscatto. E’ rientrato dal prestito al Bayer Leverkusen, non fa parte dei piani del Chelsea. Hudson-Odoi è una precisa richiesta di Sarri, era stato indicato come alternativa a Berardi. Per Zakharyan ci sono inserimenti. Lo Strasburgo, società in orbita Chelsea, s’è mosso per portarlo in Francia un anno e girarlo agli inglesi successivamente. Loic Desire, dirigente del club francese, ha confermato l’assalto: «È vero». Si è informato anche il Genoa. Non bastano 11 milioni per prendere il russo, ne servono 15. La Dinamo Mosca ha alzato il prezzo. Sarri aveva espresso dubbi sulla scelta di Zakharyan come sostituto di Milinkovic perché ritenuto giovane e per tutti i motivi (lingua e ambientamento) legati all’acquisto di un 20enne che arriva dalla Russia. Preferiva Kamada. Lotito spinge per portarlo comunque alla Lazio.