Lazio, brusca frenata per Sow: "Inserimento del Siviglia"

ROMA - Lazio e Sow affare chiuso. Anzi no . Secondo Sport.de sul giocatore sarebbe piombato il Siviglia . E così il giocatore starebbe riflettendo sul suo futuro. Un incontro a Salisburgo con gli agenti dello svizzero e il ds andaluso, Victor Orta, avrebbe cambiato le carte in tavola. E così per Sow, il trasferimento alla Lazio, diventerebbe solo una seconda opzione.

Lazio-Sow, rallenta la trattativa

Affare avvolto nel mistero. La trattativa con i biancocelesti ora rallenta visto proprio l'ingesso del Siviglia. L’Eintracht intanto, dando per scontata la partenza del suo giocatore, ha già presto Skhiri a parametro zero (dal Colonia). Sarri, che sta per chiudere il ritiro ad Auronzo di Cadore, aspetta rinforzi. È arrivato Castellanos, non il sostituto di Milinkovic. La prima parte della preparazione è pronta ad essere messa in archivio. L'inizio della stagione è sempre più vicino.