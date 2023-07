Sarri e quella frase sul mercato della Lazio detta ai tifosi ad Auronzo

ROMA - Il silenzio di Sarri, niente conferenza di inizio o di fine ritiro, mutismo anche alla presentazione della squadra, è stato rotto ieri casualmente. A fine allenamento, nell’ultimo giorno vissuto ad Auronzo, Mau s’è concesso ai tifosi. Bagno di folla e selfie, autografi a raffica. Un tifoso gli si è avvicinato e gli ha detto “almeno due di quei quattro fatteli prendere” intendendo due acquisti. I quattro acquisti, seppure non nominati, possono intendersi Zielinski, Berardi, Ricci e Pellegrini. E’ il quartetto indicato da Sarri e su cui insiste nonostante Lotito abbia chiuso ogni possibilità per loro. I nomi ormai li conoscono anche i tifosi. «No, no. Li voglio tutti e quattro», è stata risposta di Mau. Vale come conferma delle idee che ha e che non cambierà. Sarri, al di là dei nomi, aspetta ancora quattro colpi. Mancano il nuovo Milinkovic, il regista, l’ala e il terzino sinistro. Siamo al 29 luglio e non sembrano esserci colpi in chiusura, l’unico può essere Sow dell’Eintracht Francoforte. Se Sarri in questi giorni ha respinto molte candidature è perché nella sua testa i rinforzi ideali per costruire una Lazio da vertice e fare una buona figura in Champions sono Zielinski, Berardi, Ricci e Pellegrini. Lotito si difende dicendo che costano tutti tra i 30 e i 25 milioni, tranne Pellegrini che può essere preso di nuovo in prestito, ma ha un ingaggio da 3 milioni e la società non è più convinta di puntare su di lui.