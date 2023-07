La Lazio aspetta Sow, ma il Siviglia è "pronto a rubarlo"

ROMA - Sow non si fa sentire. Il suo manager sabato aveva inviato una mail alla Lazio spiegando che il centrocampista avrebbe dato una risposta in pochi giorni. Il weekend è trascorso e nessuno si è fatto vivo. Stasera si vedranno Lotito e Sarri e il nome di Sow sarà al centro del confronto. È stato l’ultimo punto di contrasto tra tecnico e presidente. Sarri non lo considera come sostituto di Milinkovic, solo come centrocampista aggiuntivo. Sow ha preso tempo, valutando di scegliere il Siviglia, anche perché non ha percepito di essere un obiettivo primario per il tecnico della Lazio. Siamo a lunedì 31 luglio, è da quasi una settimana che il nome del centrocampista dell’Eintracht Francoforte è in ballo per i biancocelesti. Non s’è arrivati ad una soluzione. In Germania ieri davano il Siviglia in pole per l’acquisto del giocatore. Solo se fallirà l’operazione con gli spagnoli rientrerà in gioco la Lazio, questo pensano le fonti tedesche. Solo il tempo chiarirà la realtà dei fatti. Per Sow era stato trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte: affare da circa 14 milioni, contratto di cinque anni allo svizzero, da 2,5 milioni a stagione. L’Eintracht è certo di cedere il suo centrocampista, ha già avviato contatti per la sostituzione. In corsa c’è Adli del Milan. Il club tedesco attende solo la decisione del giocatore per chiuderne la cessione e garantirsi un rinfozo. Fremono tutti per conoscere la scelta del jolly svizzero, mezzala e regista.