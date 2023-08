La Lazio scatena i tifosi con un tweet: la bandiera e l'indizio di mercato

ROMA - Cresce l'attesa in casa Lazio per l'ennesimo colpo di mercato messo a segno da Claudio Lotito. Dopo l'ingaggio di Daichi Kamada, il club biancoceleste è pronto a dare il benvenuto a un nuovo rinforzo, come testimoniato dall'ultimo post pubblicato su Twitter: una bandiera della Danimarca con l'emoticon dell'aereo che atterra, le iniziali di Fiumicino e le 23:30, orario di arrivo del calciatore.