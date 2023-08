Lazio, arriva Guendouzi: tutti i dettagli dell’operazione

ROMA - C olpo su colpo, è arrivato il settimo: Matteo Guendouzi. Lotito e Fabiani hanno chiuso ieri per il francese, s’aggiunge agli acquisti di Kamada e Rovella, tutti nuovi volti del centrocampo post-Milinkovic. Guendouzi è atteso oggi a Roma, salvo imprevisti. E domani effettuerà le visite mediche. La Lazio ha strappato il sì dell’OM dopo il rilancio di sabato: i bonus inseriti nell’offerta da 18 milioni, 13 milioni fissi più 5, sono stati previsti affinché siano facili da raggiungere. In più è stato riconosciuto un 10% di incasso da versare in caso di futura rivendita. I francesi si sono convinti. Guendouzi firmerà un contratto di cinque anni a 2,5 milioni più bonus, si sfrutterà anche il Decreto Crescita per limitare il peso del costo. Guendouzi ha giocato l’ultima partita con l’Olympique sabato, è entrato all’80'. A fine gara il Velodrome gli ha dedicato un tributo speciale. Lotito ha chiuso l’operazione senza cessioni, in un primo momento l’affare era vincolato alla partenza di Marcos Antonio o Basic (ma il croato non ha mai dato disponibilità alla cessione). E’ stato uno sforzo obbligato per il presidente nei giorni in cui la Roma trattava Lukaku e la piazza laziale rumoreggiava.



Guendouzi e la richiesta di Sarri

Sarri aveva chiesto un centrocampista in più, è arrivato. Matteo Guendouzi è un suo vecchio pallino, si racconta che rimase impressionato dal suo talento durante Chelsea-Arsenal, finale di Europa League del 2019 vinta da Mau 4-1. Il francese entrò al 66', sfruttò quei minuti per suscitare l’interesse del Comandante. Guendouzi darà fisicità al centrocampo, è alto 1,85, è tecnico, sa essere raffinato, gli piace fare la “guerra”, è finito anche in qualche rissa, meglio evitarle. Il centrocampista riccioluto ha già esperienza internazionale, pur avendo 24 anni. Ha giocato nell’Arsenal e nell’Hertha Berlino prima che nell’OM, ha esordito in Champions e in Europa League. Chissà se ha imparato a tenere a freno l’indole guerriera, a volta è stata uno svantaggio, l’ha fatto passare per ribelle. Emery, quand’era all’Arsenal, di lui diceva Guendouzi gioca «con spirito, ma non penso abbia perso il controllo». Sta a Sarri aiutarlo a consacrarsi.



