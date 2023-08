Lazio, è fatta per Guendouzi: decisivo l’intervento di Lotito

L'annuncio doveva arrivare l'altro ieri, poi ieri , poi oggi, al massimo domani. L'operazione Guendouzi è stata complessa e incerta sin dall'inizio, tra commissioni, pendenze con il suo club, offerte e rilanci . Ma alla fine, grazie a una full immersion di Lotito da Cortina, è stata definita , seppur con qualche giorno in più rispetto ai piani iniziali. D'altronde questa è l'estate dei ritardi, sia tecnici che sul mercato. E se dal primo punto di vista toccherà a Sarri trovare la quadra per far dimenticare un avvio di campionato horror e in salita, dall'altro è il presidente a doversi muovere in prima persona per consegnare finalmente la rosa completa al suo allenatore. Per questo ha speso la giornata di ieri a sistemare le ultime cose in sospeso riguardo il settimo acquisto della Lazio.

Lazio, i dettagli della trattativa Guendouzi

Sembrava che l'accordo fosse stato raggiunto nei giorni scorsi, in realtà rimanevano ancora alcuni dettagli da limare. Così, direttamente dalla sua residenza a Cortina, Lotito ha definito insieme a un intermediario l'operazione, trovando un punto d'incontro con gli agenti di Guendouzi. L'affare con il Marsiglia era già stato chiuso sulla base di 18 milioni di euro (il secondo investimento più alto dell'estate dopo quello per Castellanos), suddivisi tra 13 di base fissa e altri 5 di bonus, con l'inserimento di una clausola del 10% in favore dei francesi su un'eventuale cessione futura. Al giocatore invece è stato garantito un quinquennale da 2,5 milioni più premi. È atteso a Roma oggi (o al più tardi domani), il suo arrivo è slittato anche perché restavano da sistemare alcune questioni interne tra l'entourage del calciatore e i marsigliesi, vecchie pendenze e commissioni non ancora saldate.

Lazio, Sarri aspetta Guendouzi

L'ex Arsenal arricchirà un reparto orfano di Milinkovic, ma che ha già accolto gli innesti di Kamada e Rovella. Rispetto a loro, però, l'ultimo arrivato ha caratteristiche differenti. Potrà garantire una variabile in più in mediana per Sarri: «Guendouzi - ha detto il tecnico dopo il ko con il Genoa - può portare sicuramente energia. Quando l'ho visto giocare in Inghilterra era energico, di grande carica mentale e fisica. Un giocatore con caratteristiche che nella nostra rosa di centrocampisti ora non abbiamo. Vediamo se questo ragazzo ha questa capacità di trasmettere la sua carica agonistica». Un acquisto importante pure per l'esperienza a livello internazionale, che l'anno scorso in particolare lo ha visto protagonista in Champions League (2 gol in 6 presenze con il Marsiglia) e ai Mondiali con la Francia, cui ha partecipato (giocando una sola partita nella fase a gironi) arrivando fino alla finale persa contro l'Argentina. Può essere impiegato sia da mezzala che da regista, toccherà a Sarri capire dove possa rendere al meglio nel suo assetto tattico.

Lazio, Marcos Antonio al Paok

Contestualmente all'acquisto di Guendouzi, è stata anche perfezionata la cessione di Marcos Antonio al Paok Salonicco. I greci hanno bruciato la concorrenza di Galatasaray, Fenerbahce e un club saudita, prendendo il centrocampista brasiliano in prestito oneroso (circa 500 mila euro) e diritto di riscatto fissato a 6 milioni, con possibile clausola su futura rivendita in favore della Lazio. Il giocatore, attualmente infortunato, dovrebbe essere oggi a Salonicco per sostenere le visite mediche ed eventualmente firmare il contratto. Molto più difficile invece trovare una nuova sistemazione per Toma Basic: per lui si sono fatte avanti Verona, Udinese e Augsburg, ma il croato - nonostante l'ampia concorrenza - resta ancora determinato a giocarsi le sue opportunità nella Capitale.