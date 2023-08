Lazio, l’affare Mandas: quanto è costato il portiere del futuro

ROMA - Operazione lampo, Christos Mandas è sbarcato ieri a Fiumicino. É un giovane portiere dell'Ofi Creta, club in cui tornerà in prestito una volta sostenute le visite mediche (in Paideia questa mattina) e posta la firma sul contratto quinquennale. Giocherà un altro anno in Souper Ligka Ellada, la Lazio lo abbraccerà di nuovo la prossima stagione. Qualche numero: nella regular season 7 clean sheet nelle 20 partite in campo. È un classe 2001, il 17 settembre compirà 22 anni.