La Lazio annuncia l’arrivo di Guendouzi: ecco quando

ROMA - La Lazio pronta ad accogliere Matteo Guendouzi. La società, sui social, dà appuntamento ai tifosi: tutti a Ciampino alle ore 16.30. Questo l’orario previsto dell’atterraggio del jet privato che porterà il centrocampista francese nella Capitale. In mattinata si è allenato con l’OM, poi la partenza verso una nuova avventura. Il centrocampista arriva alla corte di Sarri per 18 milioni di euro, suddivisi tra 13 di base fissa e altri 5 di bonus, con l'inserimento di una clausola del 10% in favore dei francesi su un'eventuale cessione futura. Subito dopo l’arrivo a Ciampino andranno in scena le visite mediche in Paideia. L’avventura biancoceleste, per Matteo, sta per iniziare.