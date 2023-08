Lazio, Guendouzi è arrivato: tifosi in festa a Ciampino

ROMA - Un jet privato è atterrato a Ciampino, ecco il nuovo centrocampista della Lazio: Matteo Guendouzi. Nel pomeriggio l’attesissimo arrivo dell’ormai ex OM, preso da Claudio Lotito per rinforzare il centrocampo di Sarri per 18 milioni di euro suddivisi tra 13 di base fissa e altri 5 di bonus. C’è l’inserimento di una clausola del 10% in favore dei francesi su un'eventuale cessione futura. Rappresenta il secondo investimento più alto dell'estate dopo quello per Castellanos.