Lazio, ceduto Fares al Brescia: il comunicato ufficiale

La Lazio saluta Mohamed Fares. Il club biancoceleste ha ufficializzato la cessione in prestito del terzino algerino al Brescia. "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Salim Fares a favore del Brescia Calcio".

Fares, alla Lazio dal 2020

Mohamed Fares è arrivato nella capitale l'estate del 2020, acquistato dalla Spal. Con la maglia biancoceleste ha collezionato 21 presenze in campionato e sei in Champions League. Nella stagione 2021-22 il prestito al Genoa: sei mesi con nove presenze e due gol. A gennaio del 2022 lo acquistò (sempre a titolo temporaneo) il Torino. Ma dopo pochi allenamenti si ruppe il crociato e fu costretto a saltare l'intera stagione. Lo scorso anno è rimasto nella capitale, ma non è mai stato utilizzato da Sarri.