Lazio, l’agente di Zaccagni sul rinnovo: “Farà la fine di Milinkovic”

ROMA - In agenda, senza una data, c’è la questione del rinnovo di Mattia Zaccagni. L’esterno della Lazio, con scadenza nel 2025, da mesi spinge per la firma. A Roma sta bene, è al centro del progetto, c’è la chiara volontà di prolungare l’accordo. Ma la palla è nelle mani del presidente Claudio Lotito, che per forza di cose dovrà dare appuntamento a Felipe Anderson (scadenza nel 2024) e anche a Mattia. L’agente Giuffredi, a Tuttomercatoweb, parla chiaro: “Ho parlato per otto mesi con Lotito: prima c’era il mercato di gennaio, poi la Pasqua, poi gli obiettivi da raggiungere in campionato e quindi la qualificazione in Champions, poi la politica, poi il mercato estivo. Ci ho messo tutta la buona volontà per chiudere l’accordo il prima possibile visto che era un desiderio di Mattia legarsi a lungo alla Lazio. Da questo momento non sarà più un problema mio. Evidentemente Lotito ha altre priorità. Io non prego nessuno, tranne che in chiesa. Il rinnovo deve essere un piacere reciproco”.