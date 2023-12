Lazio, l'Al-Hilal di Milinkovic tenta Marusic

Sirene arabe per Marusic . Sono tornate a girare indiscrezioni legate al laterale della Lazio , controllato da Kezman , lo stesso agente di Milinkovic e già accostato l’estate scorsa alla Saudi League. Il suo procuratore starebbe provando a portarlo all’ Al Hilal , dove raggiungerebbe Sergej. Vedremo se è vero oppure no. La società biancoceleste si concentrerà sul mercato dopo la partita con il Frosinone e non esclude acquisti nel caso in cui ci fossero cessioni. Una proposta allettante per Marusic (31 anni) dovrebbe essere presa per forza in considerazione, tanto più ipotizzando un nuovo ciclo. Tra l’altro, secondo alcune indiscrezioni, la Lazio sta valutando (già dalla scorsa estate) nuovi terzini e ha bloccato Valeri (in scadenza di contratto con la Cremonese) per luglio. Qualcosa succederà, nonostante la pioggia di smentite.

Lazio, i possibili scenari

Nelle ultime ore è tornata fuori la candidatura di Samardzic, già trattato in estate, quando Pozzo e Lotito avevano raggiunto l’intesa inserendo Basic in un ipotetico scambio. Da Formello hanno smentito, Samarzdic è avviatissimo verso il Napoli e Basic potrebbe avere richieste in Germania. Non si tratterebbe ancora del nome giusto a centrocampo a cui starebbero pensando Lotito e Fabiani. Tra l’altro Sarri chiedeva una mezzala con un passo diverso, Samardzic sarebbe troppo simile per caratteristiche a Luis Alberto. Sicuramente non si tratta per Junior Traorè, ex Sassuolo, ora in forza al Bournemouth, per due buoni motivi. Il primo: non interessa alla Lazio. Il secondo: per regolamento non può essere tesserato dal club biancoceleste che l’estate scorsa ha preso Kamada e Castellanos. Non ci sono slot liberi almeno sino a luglio.