Juve, Djalò e Adzic scoprono l’effetto Allianz Stadium

TORINO - Il mercato della Juve adesso è realtà. La Signora abbraccia i primi due colpi della sessione invernale, i primi ufficialmente firmati dal nuovo corso manageriale targato Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna: è il martedì di Tiago Djaló e Vasilije Adzic, attesi entrambi in giornata a Torino. Se riusciranno a fare in tempo, e soprattutto se le tempistiche lo consentiranno, sia il difenmsore portoghese che il centrocampista montenegrino saranno all’Allianz Stadium per assistere alla sfida con il Sassuolo e avere un primo assaggio del palcoscenico dove si esibiranno e del mondo bianconero. L’inizio della loro vita juventina avrà una parte in comune, con le visite mediche fissate entrambe per domani, poi le strade si separeranno.