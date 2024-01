Lazio, summit di mercato nel deserto: Neuhaus aspetta

ROMA - La partenza di Basic, volendo, può sempre aprire ad un arrivo nelle ultime settimane di mercato. Lotito ha risparmiato lo stipendio del croato fino a giugno, potrebbe sfruttare la carta per aggiungere una nuova mezzala. Da fine anno si lavora su Florian Neuhaus, centrocampista tedesco del Borussia Mönchengladbach. E’ il nome individuato per l’eventuale innesto. Domenica è entrato a un minuto dalla fine della partita con lo Stoccarda, conta di partire nel mercato invernale. Il rapporto con il tecnico Seoane è sfiorito da tempo, non vuole perdere altri mesi facendo lo spettatore. Lotito e Fabiani hanno lavorato su Neuhaus per tentare l’acquisto in prestito con diritto di riscatto. La valutazione è intorno ai 12 milioni, si è provato a prenderlo a 8-9 milioni. Il giocatore è stato valutato anche dal Napoli, c’è stato un sondaggio del Siviglia.