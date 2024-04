Lazio, ufficiale: blindato il baby Sana Fernandes

ROMA - La Lazio ha blindato un piccolo gioiello. Il club biancoceleste, dopo la sconfitta nel derby, ha annunciato il rinnovo contrattuale del baby Sana Fernandes: il giovane attaccante guineano della Lazio Primavera, classe 2006, spesso convocato anche in prima squadra, ha prolungato il contratto per i prossimi quattro anni. Di base è un attaccante esterno che gioca sotto età dato che nel campionato Primavera possono essere schierati i 2004 (ma anche un 2003). Sana Fernandes, 18 anni, ha disputato anche sei gare di Youth League segnando un gol e mandando in archivio un assist.