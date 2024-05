Lazio, Tchaouna aspetta la chiusura

ROMA - Un passo alla volta, senza bruciare le tappe e quindi nemmeno il talento. “As Sabr”, scriverebbe Tchaouna su Instagram. Dal Corano ai social, ribadendo il concetto quasi in ogni post: ci vuole “pazienza”, letteralmente. Concetto troppo ampio per essere tradotto con una sola parola: il termine arabo deriva da “sabbar”, cioè il nome della pianta di aloe che cresce nel deserto in un clima estremamente ostile. Riconduce a una qualità spirituale: resistere, mantenersi forti e credere nel futuro nonostante le difficoltà. Il primo rinforzo scelto dalla Lazio per l’attacco. Trattativa in corso, si cerca l’accordo per chiudere tra fine maggio e inizio giugno: 10 milioni di euro la valutazione, la Salernitana dovrà riconoscere il 40% della cessione al Rennes, club da cui è stato pescato in estate. Classe 2003, 20 anni compiuti lo scorso 8 settembre. Nato a N’Djamena, capitale e città più popolata del Ciad. Suo padre, ex calciatore professionista, lavorava per la federazione ciadiana. È emigrato in Francia cominciando ad allenare un piccolo club vicino Strasburgo. Proprio lì ha iniziato a giocare Loum. Ha conquistato le nazionali giovanili, tutta la trafila fino all’under 20. Ne sa qualcosa l'Italia U-19 di Nunziata, piegata nell’Europeo di categoria dai Bleus durante la fase a gironi (24 giugno 2022): 4-1 con doppietta di Tchouna, uno di destro, l’altro - straordinario - di sinistro.