Tchaouna, la Lazio va di corsa: il costo dell’operazione

La partita contro il Sassuolo e poi il contatto decisivo con la Salernitana. Appuntamento per Tchaouna, non si aspetterà l’inizio dell’estate per definire il primo colpo di mercato. La Lazio pensa al futuro mentre sfoglia l’ultima pagina della sua stagione deludente. C’è l’attaccante francese nel mirino, è diventato un’occasione vista la retrocessione dei granata. Operazione da circa 10 milioni di euro , la dirigenza biancoceleste prova ad abbassare leggermente il prezzo per posizionare a Formello la prima nuova pedina della rosa 2024-25. Meglio anticipare i tempi, visto quanto accaduto dodici mesi fa: soltanto un innesto consegnato a Sarri mentre era in corso la preparazione ad Auronzo ( Castellanos ), tutti gli altri acquisti ufficializzati ad agosto con la Serie A alle porte. Non succederà la stessa cosa per Tchaouna, un altro tentativo verrà fatto nell’immediato, concluso il campionato. Il pareggio con l’ Inter e la successiva vittoria della Roma con il Genoa hanno cancellato ogni minima chance di bissare la qualificazione in Champions e quindi di avere a disposizione un budget nettamente superiore.

Lazio, tentativo Tchaouna

Più del cash, conteranno le idee. Si punterà su profili giovani, come confidato più volte dal ds Fabiani. La carta d’identità non esclude comunque parametri convincenti sull’esperienza e sul valore dei calciatori ricercati. Tchaouna viene considerato uno di questi: classe 2003, 20 anni compiuti lo scorso 8 settembre, ragazzo di prospettiva che si è fatto apprezzare nonostante il disastro della Salernitana, allenata da 4 tecnici diversi in stagione. Filippo Inzaghi, subentrato a Paulo Sousa, è stato il primo a dargli una maglia da titolare: subito ripagato in Coppa Italia con una doppietta alla Sampdoria (31 ottobre 2023). Il totale, al di là dei cambi in panchina, al momento dice 6 gol e 4 assist in 34 presenze complessive. Anche lui, come la Lazio, ha cominciato a guardarsi intorno. Sabato sera giocherà a San Siro contro il Milan, vuole chiudere con una prestazione positiva e attirare ancora di più l’attenzione sul suo conto.

Rinforzo sulla trequarti della Lazio

La Salernitana, di conti, deve fare bene quelli relativi alla sua cessione: l’anno scorso era arrivato gratuitamente dal Rennes, ma con il 40% da riconoscere al club di provenienza in caso di rivendita. Un fattore che complica le possibilità di uno sconto sul prezzo del cartellino. La Lazio punta ad affondare il colpo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Nel 3-4-2-1 di Tudor si muoverebbe sulla trequarti, in quella zona di campo si registrerà l’addio certo di Felipe Anderson e quello probabile di Luis Alberto, in rottura con la società proprio dalla sfida con la Salernitana: 4-1 all’Olimpico con gol di testa all’incrocio dello stesso Tchaouna. Ora il francese spera nel salto immediato. Le circostanze sono favorevoli, dipenderanno dall’incontro imminente, da impostare a partire dalla prossima settimana. La Lazio sta cercando di accelerare i tempi e di sfruttare il canale preferenziale.