Lazio, idea Noslin. Riflessioni su Bazdar

ROMA - Nel motore di ricerca della talent room di Formello vanno inseriti sempre di più input per scovare nuovi Luis o quantomeno giocatori che possano sostituirlo. E’ proibitiva la caccia ad un 10 pronto per l’uso e che garantisca numeri d’alta scuola e da record. Il diesse Fabiani aveva già messo in conto la sostituzione dello spagnolo, aspettando la chiusura con l’Al-Duhail la ricerca va accelerata. Di nomi per la trequarti ne sono spuntati pochi, tutti con caratteristiche fisiche più che tecniche. La Lazio ha lavorato di più sulla sostituzione di Felipe Anderson, in quest’ottica si legge l’assalto a Tchaouna della Salernitana. Avventurismo per qualcuno, visione per altri. E’ un ragazzo di 20 anni, in Serie A da un anno. Piace per l’esplosività, non a caso Tudor ha chiesto giocatori di gamba e non solo fisici. I contatti con i granata vanno avanti da giorni, la Lazio potrebbe pagare la clausola di 8 milioni per liberarlo, ma sarebbe disposta a riconoscere 10 milioni (cifra richiesta) per consentire al club di Iervolino di coprire il 40% di rivendita che deve al Rennes e garantirsi un discreto incasso. Ci sarà un incontro la prossima settimana, con il giocatore l’accordo c’è. Sostituire Felipe e Luis non sarebbe semplice per nessuno così come non è stato semplice sostituire Milinkovic. Prima o poi sarebbero partiti tutti. E’ arrivato il momento. Se Tchaouna è considerato l’alternativa al brasiliano, la caccia al nuovo Luis deve ancora regalare profili concreti.