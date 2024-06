Kamada, colpo di scena: se ne va dalla Lazio. Perché è saltato il rinnovo

Lazio, dietrofront su Kamada

Poi, però, al momento di concludere, gli agenti hanno svelato le carte, chiedendo di replicare il contratto della scorsa estate. Quindi un solo anno a 3,5 milioni (più il pagamento di una commissione da 2, superiore a quella da 1,5 di un anno fa), con opzione per i successivi tre attivabile autonomamente solo dal calciatore. In pratica, dopo aver speso 5 milioni per il primo anno (già all'epoca un rischio, ma portato a termine per esaudire il desiderio di Sarri), avrebbe dovuto spenderne altrettanti adesso, senza alcuna garanzia di poterlo rivendere in futuro e rinunciando alla possibilità di recuperare i soldi del decreto crescita. Un'operazione che la Lazio, da società quotata in borsa, ha ritenuto non opportuno concludere.