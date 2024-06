Lazio, due nomi per la 10 di Luis Alberto: ecco chi sono

L'eredità del Mago, serve un colpo da 10. Più fantasia in campo e meno invenzioni di mercato. Piace eccome Calvin Stengs del Feyenoord , 6 gol e 14 assist nell'ultima Eredivisie. Sarebbe un acquisto di qualità, da rimpolpare dopo le partenze di Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada. Per quella dello spagnolo manca solo l'ufficialità: c'è l'accordo verbale con l'Al-Duhail , i club sono allo scambio dei documenti, si aspetta di formalizzare l'affare chiuso per 10 milioni di euro. Il 25% della cifra spetterà al Liverpool, da cui era stato acquistato nel 2016. La cessione è questione di ore, ma la caccia al sostituto è già scattata. Stengs fa parte della lista dei profili attenzionati : ha 25 anni ed esperienza europea, fisico (187 cm) e soprattutto visione di gioco, necessità impellente visti i saluti imminenti dell'andaluso e la situazione preoccupante sulla trequarti. Nelle scorse settimane era stato ipotizzato uno scambio con Isaksen (confermato dalla società), obiettivo degli olandesi prima dell'arrivo a Roma.

Lazio, idea Spertsyan

Mancino delicato, calciatore del team Raiola, stessa scuderia di Romagnoli, Patric e Pellegrini (oltre che di Bazdar, attaccante del Partizan Belgrado). Può facilitare la trattativa con il Feyenoord (ancora da impostare), di cui il classe 1998 è il numero 10. Stessa maglia di Luis Alberto e anche di Eduard Spertsyan, gioiellino del Krasnodar. Russo naturalizzato armeno, nato a Stavropol nel 2000, trequartista da tenere in forte considerazione. Numeri di lusso nell'ultima Premier Liga: 11 gol e 7 assist in 29 partite. Gradimento confermato a Formello, ha il passo da centrocampista box to box, con la nazionale armena viene utilizzato anche sulla linea mediana. Nessun paragone, ma per movenze ricorda più Milinkovic di Luis Alberto. Il suo agente è Rafaela Pimenta, ha il contratto in scadenza nel 2026. Stengs e Spertsyan hanno superato l'idea Colpani, convincono di più rispetto al fantasista del Monza, destinato a rimanere soltanto un'ipotesi.

Lazio, le altre occasioni

Può diventare un'occasione Yazici del Lille, entrato nel mirino della Lazio nel 2019 quando si ipotizzava l'addio del Sergente. All'epoca giocava al Trabzonspor. Il turco ha concluso l'esperienza in Ligue 1, non ha rinnovato il contratto e si svincolerà, negli ultimi giorni è stato accostato al Milan dove ritroverebbe Fonseca in panchina. Per lui ha avuto parole dolci, sono sembrate un invito: «Mi ha reso un giocatore completo, non si può restare insensibili al club rossonero». Lotito e Fabiani potrebbero pensarci vista l'opportunità a parametro zero. Amrabat, invece, è tornato alla Fiorentina dopo il prestito di un anno al Manchester United: non è stato riscattato per 20 milioni più 5 di bonus, al momento non è una traccia da seguire, coi Red Devils ha percepito un ingaggio da 4 milioni. Sarebbe un "doppione" di Guendouzi, si ricercano altre caratteristiche con il francese in rosa. Ci vuole un colpo da 10, anche in senso letterale.