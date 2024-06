Lazio, Tchaouna firma: accordo per quattro anni

Si è aperta in mattinata la lunga e intensa giornata nel centro sportivo di Formello. Prima del confronto con Tudor , è stato infatti il momento di mettere nero su bianco la firma del primo acquisto, quello di Loum Tchaouna. Si tratta di un giocatore che la Lazio seguiva e apprezzava da tempo, scelto per prendere il posto di Felipe Anderson , tornato in Brasile per vestire la maglia del Palmeiras. Stavolta non ci sono stati colpi di scena, l'accordo di massima già trovato nei giorni scorsi è stato confermato dal suo agente Badou Sambague, che si è presentato nel quartier generale biancoceleste per parlare con il ds Fabiani.

Lazio, ecco Tchaouna

L'intesa è su un quadriennale (con opzione per il quinto) da un milione di euro a stagione più bonus, in attesa dell'annuncio ufficiale che arriverà non appena saranno ultimate tutte le pratiche burocratiche relative al pagamento della clausola rescissoria da 8 milioni con la quale l'attaccante si libererà automaticamente dalla Salernitana (che a sua volta riconoscerà al Rennes il 40% della cifra, circa 3,2 milioni). Compirà 21 anni l'8 settembre, rappresenta un investimento per il presente e per il futuro, sulla scia delle linee guida espresse chiaramente dal direttore sportivo. È nato a N'Djamena, in Ciad, ma ha il passaporto francese, che gli ha permesso di completare tutta la trafila nelle nazionali giovanili dei Bleus. Al suo primo anno in Serie A si è comportato bene, mettendo in mostra la sua velocità e il suo talento, dimostrando al tempo stesso ampi margini di crescita. Ha anche realizzato 4 gol in campionato (altri 2 in Coppa Italia), uno dei quali proprio alla Lazio: un colpo di testa inutile ai fini del risultato per la Salernitana, ma importante per lui in ottica di calciomercato.

Gli altri colpi

Dopo di lui, adesso la Lazio è a caccia di altri colpi, un po' in tutti i reparti. Sono tantissimi i nomi accostati al club biancoceleste nelle ultime settimane, pochi quelli che hanno ottenute delle conferme. Tra questi sicuramente Calvin Stengs del Feyenoord, 6 gol e 14 assist nell'ultima Eredivisie. Il 25enne sarebbe un nome di qualità ed esperienza internazionale che potrebbe raccogliere l'eredità di Luis Alberto, garantendo fisico, qualità e visione di gioco. Altro profilo sul taccuino di Fabiani è quello di Eduard Spertsyan, classe 2000 russo (naturalizzato armeno) del Krasnodar. Nell'ultima Premier Liga, giocando da trequartista, ha segnato 11 gol e servito 7 assist in 29 partite. Con la sua nazionale viene utilizzato spesso anche da mezzala, ha gamba e qualità che farebbero comodo a prescindere dal ruolo. Un po' più indietro c'è invece l'opzione Yazici del Lilla, seguito dalla Lazio già dal 2019, quando era un giocatore del Trabzonspor. Non rinnoverà il contratto con i francesi e tra pochi giorni sarà a tutti gli effetti un calciatore svincolato. Potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per Lotito e Fabiani, anche se su di lui c'è il Milan (dove ritroverebbe Fonseca in panchina).