Lazio, piace l’erede di Mkhitaryan: Spertsyan obiettivo di mercato

ROMA - L'oro di Krasnodar, per molti l'erede di Mkhitaryan . L'interista, 11 anni più grande, aveva appena rinunciato all'Armenia mentre il suo talento cominciava a luccicare. Eduard Spertsyan , nato in Russia, a Stavropol, confine con la Georgia: ha scelto però la Nazionale in onore per le origini dei genitori, ci ha messo un attimo a diventare un idolo. Nel 2022 ha vinto il premio come "calciatore armeno dell'anno" . Cresciuto ed esploso con la maglia del Krasnodar, di cui è il numero 10 in ogni senso : il giocatore di qualità, l'uomo a tutto campo con doti da trequartista. L'esordio tra i grandi il 18 settembre 2020 ad appena 20 anni, per il debutto in Champions League ha aspettato solo un mese in più (28 ottobre) e gli ultimi minuti della partita con il Chelsea (persa 4-0). Da lì è stata un'escalation per rendimento e numeri, due volte in doppia cifra nelle ultime due Premier Liga : 10 gol e 11 assist nella stagione 2022-23, 11 e 7 nell'annata appena conclusa al secondo posto, a -1 dallo Zenit campione di Russia.

Lazio, idea Spertsyan: rispecchia l'identikit tracciato da Fabiani

Gradimento confermato a Formello, è un profilo che piace, rispecchia l'identikit tracciato da Fabiani: giovane, ma già con esperienza internazionale. Destro raffinato, per movenze - nonostante il fisico diverso - può ricordare Milinkovic. Specialista dei calci piazzati, che siano corner, rigori o punizioni: 12 timbri dal dischetto in carriera, altri 5 da fermo con traiettoria sopra alla barriera. Ha dimostrato di saper colpire in tutti i modi: di testa (anche se non è altissimo, 178 cm), con il sinistro, dalla distanza o grazie agli inserimenti. Il difetto? A volte la pigrizia nell'applicazione difensiva, un aspetto su cui dovrà migliorare dovesse approdare in uno dei top campionati europei.

Non solo la Lazio: folta la concorrenza per il talento del Krasnodar

A novembre era stato accostato alla Juventus, può essere un tipico colpo alla Giuntoli. Prima ancora era stato il Milan, con Maldini e Massara, ad averci fatto un pensierino: si era parlato di 12 milioni di euro per il suo cartellino, più o meno la cifra è rimasta la stessa. È lunga la lista delle squadre a cui interessa: l'Atletico Madrid in Spagna, il Feyenoord e l'Ajax in Olanda, il Celtic in Scozia, è stato scritto addirittura del City in Inghilterra. Notizie che non hanno mai portato a un trasferimento. Il suo contratto scadrà nel 2026, potrebbe essere il momento ideale per un affondo.