Lazio, Guendouzi vuole andare all’Aston Villa

Emery vuole Guendouzi

Almeno non secondo il centrocampista, che nei prossimi giorni farà di nuovo sapere alla Lazio la sua volontà di non proseguire insieme a queste condizioni. Nei precedenti colloqui aveva preso tempo, per capire cosa sarebbe successo dal punto di vista della guida tecnica. E ora che si conosce l'esito di questi due giorni di confronti tra il club e il croato, il desiderio del francese è di cambiare aria, per via di un'incompatibilità con un allenatore che aveva conosciuto (e con il quale aveva avuto problemi) già nell'esperienza al Marsiglia. Diverso il discorso con Emery, che invece lo aveva valorizzato all'Arsenal e che adesso lo vorrebbe portare con sé all'Aston Villa. Molto probabilmente a breve sarà presentata un'offerta da 25-30 milioni alla Lazio, una proposta che Guendouzi spera possa essere accettata, così da non dover convivere ancora con un tecnico con il quale non ha mai avuto un rapporto eccezionale. Una scelta presa per "quieto vivere" di tutti e risolvere il problema che è nato su di lui (così come su altri giocatori) tra l'allenatore, che non reputa funzionali al suo progetto tattico certi elementi in rosa, e la società, che invece non intende rivoluzionare l'organico e vuole che Tudor valorizzi il capitale a sua disposizione: «Quando ha firmato per noi sapeva quale fosse la squadra», aveva spiegato il ds Fabiani nel suo sfogo alla radio ufficiale.

Luis Alberto in attesa

Ora la palla passa alla Lazio, che sebbene sia stata chiarissima sulla volontà di voler confermare il francese, dovrà prendere atto della sua richiesta. Tra l'altro, il centrocampista non è l'unico rimasto in attesa di possibili novità riguardo la panchina. Sono tanti nella rosa i calciatori che non hanno visto scoccare la scintilla con il croato, non convincendolo o non sposando la sua idea di calcio. Anche loro aspettano segnali per capire come muoversi. Pure lo stesso Luis Alberto, che ha già un accordo verbale con l'Al-Duhail (si attende ancora lo scambio di documenti), è uno di questi. Certo, nel suo caso ci sono anche gli 8 milioni di euro a stagione che sono pronti a offrirgli in Qatar. Ma quello è tutto un altro discorso, i vasi comunicanti c'entrano fino a un certo punto.