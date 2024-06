Lazio, quel feeling con il Verona: ci riprova per Noslin

ROMA - Chiuso ufficiosamente Tchaouna e definita (almeno per il momento) la programmazione in sede di calciomercato con Tudor , la Lazio continua a muoversi per rinforzare la rosa della prossima stagione. Si lavora ancora sul reparto offensivo e tra gli obiettivi resta Tijjani Noslin , attaccante olandese che il Verona ha acquistato lo scorso gennaio dal Fortuna Sittard per 3 milioni.

Rapporti Lazio-Verona

Considerato l'ottimo approccio al campionato italiano del 24enne (ne compirà 25 il 7 luglio), grande protagonista della corsa verso la salvezza, adesso i veneti vorrebbero provare a ottenere una plusvalenza importante con la sua eventuale cessione, motivo per il quale hanno fissato il prezzo a circa 15 milioni (più bonus). Troppi per il club biancoceleste, che vorrebbe investire molto meno per l'eventuale operazione. I rapporti tra Lotito e Setti sono ottimi, lo confermano gli affari conclusi negli ultimi anni che hanno permesso alla società biancoceleste di acquistare Zaccagni, Cancellieri e Casale, previo versamento nelle casse dell'Hellas (tra cartellini e bonus) di circa 21 milioni di euro. Un bel tesoretto che potrebbe crescere ulteriormente qualora venisse trovato un punto d'incontro pure per Noslin, giocatore duttile che con Baroni ha giocato in praticamente ogni ruolo del reparto offensivo. I club ne parleranno nelle prossime settimane per capire le rispettive esigenze e valutare se ci sia la possibilità di concludere un altro affare.

Rumors: accostato Manaj

Sempre per quanto riguarda l'attacco, in Turchia ieri hanno associato un altro nome nell'orbita Lazio: si tratta di Rey Manaj, classe '97 del Sivasspor, autore di 22 gol nell'ultima stagione. Bülent Uygun, direttore tecnico del club, ha parlato di alcune proposte ricevute: «Dalla Francia e dall'Italia sono arrivate offerte per 6 milioni di euro. Il nostro presidente e la dirigenza hanno fissato una cifra per il trasferimento di 15 milioni di euro». Si tratta di rumors (non confermati) da registrare e aggiungere alla lunga lista.