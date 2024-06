Lazio, Noslin e Cabal per Baroni

I gioiellini

La voce nuova per la fascia mancina è quella di Rafa Obrador, terzino 2004 del Real Madrid Castilla, da cui la Lazio aveva pescato Gila due estati fa. Gioiellino convocato dalle giovanili spagnole (dall'U-15 all'U-19). Stesso anno di nascita di Bilal El Khannouss, trequartista marocchino del Genk con cittadinanza belga. Più "esperto" rispetto al ragazzo dei Blancos: per lui già 13 presenze con il Marocco, tra cui anche una al Mondiale contro la Croazia (la finale per il 3° e 4° posto). Nell'ultima Jupiler Pro League ha totalizzato 3 gol e 6 assist in 27 partite. In Conference League ha affrontato la Fiorentina. Meno concreta, in quella zona di campo, la candidatura di Colpani, smentita da Formello come Valentini del Boca Juniors, centrale argentino 2001 (doppio passaporto) con il contratto in scadenza il 31 dicembre. Degli "Xeneizes" è stato accostato pure il centrocampista 2002 Ezequiel Fernandez, ha una clausola da 13 milioni. In Turchia spingono per Manaj, punta del Sivasspor, è cresciuto nell'Inter. A proposito di ragazzi, non sono sfuggiti ai rumors Casadei del Chelsea (2003) e Munoz Lopez del Barcellona (2005), in scadenza a giugno. Il secondo può arrivare a zero come Patric nel 2015.