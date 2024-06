Lazio, ufficiale la cessione di Luis Alberto: "Grazie di tutto"

ROMA - Luis Alberto all’Al-Duhail , finisce un’era in casa Lazio. Il club del Qatar presenta il Mago sui social con un video in grande stile: musica spagnola, immagini delle visite mediche, palleggi, la firma. Inizia l'avventura di Luis lontano da Roma. Su Instagram ha postato le immagini dei suoi otto anni in biancoceleste: "Grazie di tutto", il suo saluto. Poi il comunicato della Lazio: "La S.S. Lazio informa di aver ceduto definitivamente il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel, con effetti dalla stagione sportiva 2024/2025, al club Al-Duhail affiliato alla federazione del Qatar".

Il lungo addio di Luis Alberto

Capricci o meno, Luis Alberto passa alla storia come uno dei centrocampisti più forti della storia della Lazio. Va in Qatar per 10 milioni di euro più un bonus complicato da raggiungere. Il 25% va riconosciuto al Liverpool, club che ne deteneva il cartellino prima del suo approdo nella Capitale, nel lontano 2016. Un anno da comparsa, poi la luce. In totale 307 presenze, 52 gol e 79 assist. Dopo gli addii di Milinkovic (nella passata stagione) e Felipe Anderson (ha salutato da poco), se ne va un altro senatore. Alla Lazio si chiude un’era.