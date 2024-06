Lazio, per il dopo Luis Alberto c'è Stengs: l'offerta di Lotito

ROMA - Un colpo. Non solo a sensazione per provare a rabbonire e svelenire un po’ l’atmosfera, ne serve uno per soppiantare Luis Alberto e dare a Baroni un 10 vestito di tutto punto. L’idea della Lazio è sempre più Calvin Stengs , mezzala-trequartista del Feyenoord, anche ala destra visto il precedente con i biancocelesti in Champions del 7 novembre scorso, si giocava la gara di andata e fu piazzato attaccante esterno. Piaceva a Sarri, si stava trattando per Tudor, si fa lo stesso per Baroni. Stengs ha 25 anni, è alto 1,87, garantisce fisicità e qualità, sarebbe un acquisto jolly. Lotito si è assicurato la cessione di Luis Alberto per 10 milioni più un bonus non facilmente centrabile, comunque previsto. Deve riconoscere 2,5 milioni al Liverpool per via del 25% di rivendita pattuito nell’anno dell’acquisto. Sono soldi che verranno girati subito, aggiungendone altri, per acquistare un nuovo 10. Il Feyenoord non ha ancora fatto il prezzo, ma la valutazione è quantificabile sotto ai 20 milioni . La Lazio potrebbe offrirne 10-12 più bonus per arrivare almeno a 15, sperando di fare centro.

La volontà di Stengs

Stengs è tentato dalla Premier e allettato dall’idea di giocare in Italia anche se ieri, in un’intervista concessa ad Hand in Hand Magazine, ha dedicato parole dolci al Feyenoord: «Sono soddisfatto del mio primo anno. All’inizio mi sono dovuto abituare, ma penso di aver giocato buone partite in questa stagione. Quando guardo ai risultati personali sono soddisfatto. Ci sono margini di miglioramento? Assolutamente. Credo che al Feyenoord potrò diventare un calciatore più completo. Andare ancora più spesso in porta è uno dei punti su cui sto lavorando molto». Stengs, 6 gol e 14 assist in Eredivisie, 1 gol e 1 un assist in Champions, è uno dei gioielli messi in mostra dal calcio olandese: «È stata una bella stagione, ma non una stagione al top altrimenti ora avremmo la Coppa dell’Eredivisie in mano. La vittoria della Coppa nazionale è stata meravigliosa. Mi è piaciuta molto la festa, la vittoria del campionato completerebbe il mio periodo al Feyenoord. Ovviamente è molto bello aver giocato in Champions League per due anni consecutivi. È un peccato che quest’anno all’inizio della competizione abbiamo perso alcuni punti. Abbiamo comunque giocato buone partite e mostrato un bel calcio». Stengs aveva iniziato con l’AZ Alkmaar, poi il passaggio al Nizza e il prestito all’Anversa. L’esplosione con il Feyenoord quest’anno. In Francia era arrivato in una squadra rivoluzionata, era più giovane, non andò bene. Per Stengs ci sono contatti continui, nei prossimi giorni potrebbe partire l’assalto.