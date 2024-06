Luis Alberto, il post della moglie commuove i tifosi della Lazio: "Non è un addio"

ROMA - Termina dopo otto esaltanti anni la storia tra Luis Alberto e la Lazio : lo spagnolo, classe 1992, è diventato un nuovo giocatore dei qatarioti dell' Al-Duhail . Un addio sofferto non solo per il giocatore ma anche per la sua famiglia: la moglie dello spagnolo classe 1992, Patricia Venegas , ha infatti voluto salutare Roma e i tifosi biancocelesti con un emozionante post Instagram e due foto che ritraggono lei e il suo Luis sull'aereo nel giorno dell' arrivo a Roma nel 2016 e lo scatto sul prato dell' Olimpico , nell'ultimo match di campionato con il Sassuolo , insieme ai figli Martina e Lucas .

Luis Alberto, l'emozionante messaggio social della moglie

"2016-2024. Non trovo le parole, siamo arrivati 8 anni fa in 3, adesso ripartiamo in 4. Grazie Lazio per tutto, amici che sono diventati famiglia. Roma sarà sempre nostra casa, non è un addio, a presto. Sarò SEMPRE laziale", il commovente post social di Patricia Venegas. Tra i numerosi commenti, spiccano quelli di Jessica Malena ed Elisa Liberati, mogli di Ciro Immobile e Danilo Cataldi, che hanno salutato la coppia diretta in Qatar con le emoji di tanti cuori rossi a testimonianza di un rapporto forte anche fuori dal campo.

Luis Alberto, l'omaggio dei tifosi laziali su Instagram

L'addio del campione spagnolo alla Lazio, dopo otto anni di magie, gol di pregevole fattura e giocate di altissima scuola, ha toccato il cuore dei tifosi e tutto l'ambiente biancoceleste: tanti, tantissimi i fan che hanno reso omaggio all'ormai ex numero 10 biancoceleste sull'emozionante post della moglie. "Se ne va un grande campione, una bellissima famiglia, che ha fatto la storia della Lazio", il messaggio commosso di un fan laziale. Una tifosa invece scrive: "Vi auguro il meglio, la Lazio sarà sempre casa vostra ed i laziali la vostra famiglia". Le fa eco un'altra fan: "Laziale una volta, laziale per sempre: vi vogliamo bene".