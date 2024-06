Calciomercato Lazio, Stengs e Dele-Bashiru da chiudere

ROMA - Noslin per l'attacco e altri due colpi in canna. Lotito prepara le cartucce di mercato, almeno per gli obiettivi mirati non si può sparare a salve. Per Stengs sono stati fatti passi in avanti, per Dele-Bashiru si rimane in una situazione di stallo in attesa di capire anche i possibili movimenti in uscita. Il numero 10 del Feyenoord è senza dubbio il desiderio numero uno: in settimana ci sarà un incontro con il suo entourage e il club olandese, potrebbe essere l'affondo decisivo per regalare a Baroni l'erede di Luis Alberto e aggiungere alla rosa una buona dose di qualità, in fuga nelle ultime due sessioni con l'addio di Milinkovic (estate 2023) e poi del Mago (oltre a Felipe Anderson e Kamada). Il tecnico ha bisogno di calciatori all'altezza, non solo di giovani di prospettiva.