Lazio, fumata bianca: per Noslin c'è l'accordo, tutti i dettagli

ROMA - No slin alla Lazio, questione di dettagli. Di tempo a disposizione (per la cessione) e milioni di euro sul tavolo, soprattutto: Setti vuole venderlo entro il 30 giugno per motivi di bilancio , Lotito cerca di abbassare le pretese con un countdown che ormai volge al termine. Ci siamo per l'acquisto del classe 1998, uno dei protagonisti della salvezza con Baroni in panchina. Il passo in avanti è stato fatto ieri, la fumata bianca è dietro l'angolo. Circa 15 milioni di euro per l'attaccante, utilizzabile anche in tutte le posizioni della trequarti. Una duttilità che farà comodo, al netto dell'investimento tutt'altro che banale. I buoni rapporti tra i club faranno la differenza, l'affare è in dirittura d'arrivo. Lotito e Setti trattano da settimane, nei confronti telefonici quotidiani era stato ipotizzato un pacchetto comprensivo di Cabal, terzino sinistro di 23 anni. Sul suo cartellino, tra l'altro, ci sarebbe una percentuale del 20% da riconoscere all'Atletico Nacional, squadra da cui era stato pescato nel 2022 per 4 milioni . Ecco spiegata la valutazione alta da parte del Verona (richiesta di 25 milioni per entrambi): la Lazio l'ha sempre considerata eccessiva, per il colombiano potrebbe tentare con un prestito con diritto di riscatto.

Il prezzo

si proverà ad ufficializzare la trattativa entro il 30 giugno come già successo due anni fa per Cancellieri, adesso di rientro dall'esperienza all'Empoli. È una data determinante, che sposta cifre e modifica le esigenze. Lotito aveva preannunciato un rilancio a Setti, il presidente gialloblù lo attendeva da giorni. Rappresenta anche una sorta di indennizzo per Baroni, scelto dopo le dimissioni di Tudor e liberato senza alcuna resistenza dal Verona. Nell'operazione non verranno inserite contropartite tecniche, la Lazio aveva provato ad abbassare il prezzo includendo nei discorsi calciatori fuori dal progetto. Formula e modalità di pagamento da definire. Ogni momento può essere quello buono per arrivare a dama e concretizzare il secondo innesto dopo Tchaouna, prelevato dalla Salernitana per 8 milioni di euro (la clausola rescissoria).

Incastri