Calciomercato Lazio, Lotito non molla Greenwood: pronto il rilancio

A r Mason Greenwood è il desiderio di mercato più grande di Lotito. Dopo gli acquisti di Tchaouna e Noslin (ufficiale ieri), in piena constestazione cerca il colpo autoriale, ad effetto, lui che s’era lanciato sull’inglese a settembre, quando era fuori dal L’offerta di 20 milioni più percentuale di rivendita del 50% non era bastata al presidente per convincere lo United, è rimasta sul tavolo e potrebbe essere migliorata. rendersi o resistere. Resistere.. Dopo gli acquisti di Tchaouna e Noslin (ufficiale ieri), in piena constestazione cerca il colpo autoriale, ad effetto, lui che s’era lanciato sull’inglese a settembre, quando era fuori dal Manchester United e non lo cercava nessuno. Dopo l’esplosione al Getafe, Lotito è stato tra i primi a muoversi per riallacciare i contatti e provare chiudere l’operazione saltata a chiusura del mercato 2023. Ha subito l’avanzata della Juve, non ha mollato. Lotito sta insistendo, è rimasto in scia ai bianconeri e prova a soffiargli il colpo.

Lazio-Greenwoow: nuovi contatti e tutte le cifre

Nei prossimi due giorni sono previsti nuovi contatti con gli inglesi, fermi sulla richiesta di 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro, per vendere Greenwood a titolo definitivo. La data del 30 giugno è scollinata, l’improvvisa austerity contro le spese pazze che ha colpito il calcio inglese obbligava a cessioni entro la chiusura della stagione scorsa. Siamo all’1 luglio e il Manchester ora non ha fretta di vendere. S’è detto che Greenwood è destinato a partire sicuramente, le notizie che arrivano dall’Inghilterra non sono così perentorie. Lo United aveva messo alla porta l’inglese, sospendendolo, dopo il caso giudiziario scoppiato nel gennaio 2022, fu arrestato con l’accusa di stupro, aggressione e minacce nei confronti della fidanzata. Il 2 febbraio 2023 caddero le imputazioni “a causa del ritiro di testimoni chiave e di nuove prove che fanno venire meno qualsiasi prospettiva di condanna”. Il Manchester decise di cederlo in prestito: «Tutte le parti riconoscono che sarebbe difficile per lui ricominciare la carriera al Manchester United. È stato quindi concordato che sarebbe più appropriato riprendere lontano dall’Old Trafford». Da qui l’arrivo sfiorato alla Lazio e il passaggio al Getafe. Greenwood in Spagna ha segnato 8 gol e ha servito 6 assist in 33 partite di Liga.

Greenwood, occhio alla concorrenza