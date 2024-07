L'ex Lazio Kamada ufficiale al Crystal Palace: “Non vedo l’ora di iniziare”

ROMA - Rinnovo sì, rinnovo no. Alla fine Daichi Kamada ha salutato la Lazio dopo un solo anno e una stagione alquanto anonima. Solo con Tudor, negli ultimi mesi del campionato, è riuscito ad imporsi. Alla fine però, non ha firmato il nuovo contratto con i biancocelesti per volare in Premier League. Ufficiale l’arrivo al Crystal Palace: “Kamada diventa il secondo acquisto estivo del Palace dopo l'arrivo del marocchino Chadi Riad”.