Lazio, sogno Gudmundsson: sondaggio con il Genoa

Nomi così pazzi e costosi che non diresti mai. Lotito, con una vena di sana follia, s’era lanciato su Greenwood e sta riprovando a sfilarlo alla Juve. Poi s’è tuffato su Samardzic. Non contento ha fatto un sondaggio per Gudmundsson. E’ l’ultima pista pazza del mercato della Lazio. Lotito ha già chiuso per Noslin (ufficiale domenica), per Tchaouna (ufficiale ieri) e per Dele-Bashiru (ufficialità ad ore), prova a spingersi oltre nelle attese e nelle previsioni. Prova ad opporsi all’onda alta della contestazionie, cerca un colpo ad effetto, tipico dei momenti di crisi. Se per Greenwood deve vedersela con la Juve (in corsa ci sono anche Atletico Madrid e Marsiglia), per Gudmundsson in ballo ci sono Juve, Inter, Napoli e Roma. Il Genoa chiede 30 milioni , 25 li aveva rifiutati a gennaio dalla Fiorentina. Lotito, nelle vesti di sondatore, ha chiesto informazioni. Per Greenwood ha offerto 20 milioni più il 50% di rivendita futura da riconoscere allo United. Al Genoa potrebbe proporre una formula simile, ci sono anche voci su Cancellieri contropartita. Il club ligure punta a fare jackpot, ha venduto il portiere Martinez all’ Inter per 15 milioni con i bonus e Gudmundsson può portare nelle casse una cifra record.

La strategia

Lotito e Fabiani fanno i pokeristi. Hanno aperto vari fronti di trattative per distogliere l’attenzione su certi obiettivi o per far calare i prezzi. Che vogliano centrare un colpo vero è fuor di dubbio. Il sondaggio per Gudmundsson può essere anche utile per distrarre dall’affare Greenwood, la cui operazione è ai limiti del possibile. Per riuscire a chiudere operazioni simili non basta trovare gli accordi con le società, serve l’ok dei giocatori, attirati dalle sirene e dalle proposte di ingaggio di club più facoltosi. Lotito non fa di questi calcoli, s’è messo in testa di produrre un effetto-show con un acquisto, un 10 o un’ala di valore, e continuerà con i tentativi sorprendenti. Si vedrà dove porterà questa strategia, se è fumo negli occhi o no. Fino a prova contraria resta aperto il fronte Greenwood, per il quale era annunciato un nuovo contatto in settimana. L’Udinese aspetta acquirenti per Samardzic, per ora ha ricevuto solo la proposta della Lazio, da 15 milioni più bonus. Il Fenerbahçe non ha ancora presentato offerte ufficiali, in Turchia si vocifera che lo farà. Lotito è convinto che il prezzo per il serbo è destinato a scendere. Il fronte Gudmundsson è da valutare dopo il sondaggio di ieri, non solo economicamente. Balla anche il caso che lo vede di nuovo indiziato. Era stato rinviato a giudizio in Islanda con l’accusa di violenza sessuale, la Procura aveva archiviato il caso. Dopo il ricorso della donna che aveva denunciato le accuse, il caso è stato riaperto.