Lazio, ufficiale: Maximiano riscattato dall'Almeria

Lazio, l'Almeria prende Maximiano

Ecco il comunicato ufficiale: "Maximiano firma con l'Almería fino a giugno 2029. Il club ha reso effettiva l'opzione di acquisto che aveva sul giocatore, in prestito dalla Lazio, e lo contrattualizza per le prossime cinque stagioni. Luis Maximiano continuerà a vestire la maglia biancorossa, ma a partire dalla prossima stagione 2024-2025 lo farà come giocatore di proprietà dell'UD Almeria dopo che il club biancorosso ha reso effettiva l'opzione di acquisto che aveva per il portiere portoghese. Il passo successivo è stato concordare con lui le condizioni del suo nuovo contratto che si estenderà fino a giugno 2029, quindi il suo contratto sarà per le prossime cinque stagioni. Il 25enne portiere portoghese è arrivato l'estate scorsa in prestito dalla Lazio e con pochissimi allenamenti effettuati era già schierato alla seconda giornata nella sfida contro il Real Madrid. Maximiano è stato messo in discussione all'inizio della sua avventura all'Almeria, ma quando si è ambientato e si è adattato al suo nuovo club e alla Liga ha dimostrato le sue grandi qualità, esibendosi in prestazioni davvero brillanti. In diverse partite, infatti, è stato scelto il miglior giocatore, l'MVP. In totale ha giocato 33 partite del campionato regolare, tutte da titolare".