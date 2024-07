Lazio, lo United ha fretta per Greenwood

Gudmundsson

Non è certo più abbordabile Gudmundsson, gioiello del Genoa, cinque anni più grande dell’inglese (22 anni contro 27). Sull’islandese s’era lanciata l’Inter, non ha chiuso. I nerazzuri restano in pole e lo stesso attaccante spera che l’affare vada in porto. In corsa in Italia ci sono anche la Juve (che cerca esterni), il Napoli e la Roma. La richiesta è 30 milioni, non si scende sotto i 25. Il sondaggio di Lotito con il Genoa e con lo staff dell’attaccante è valso per capire la fattibilità dell’operazione. Gudmundsson partirà, il Genoa sta valutando l’arrivo di Cambiaghi dall’Atalanta. E’ stato ceduto il portiere Martinez all’Inter, la vendita dell’islandese aggiungerebbe 25-30 milioni ai 15 già incassati. Sarà l’evoluzione del mercato a determinare il futuro dell’islandese. Diventerebbe una pista per la Lazio solo in caso di fallimento dell’affare Greenwood e solo se l’attaccante fosse ancora bloccato a Genova. Con Greenwood e Gudmundsson nella lista dei sogni quasi impossibili resta Samardzic, unico che si può prendere con 20 milioni, sempre che l’Udinese conceda uno sconticino (ne chiede 22,5). Ma Lotito pensa che la valutazione per il serbo sia esagerata, era partito da un’offerta di 15 milioni. Forse si può sognare un acquisto di grido, lo dice la cronaca dei movimenti di mercato fin qui compiuti. Non necessariamente si deve credere che Lotito ce la faccia a chiuderlo. Credere, impresa assai più ardua di tutte