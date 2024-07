Lazio, per Greenwood i giorni della verità: cosa manca per chiudere

Su

spense per Greenwood, per chi ci crede. Diffidenza per chi non ci crede e pensa di partecipare ad una vana maratona. Il colpo irrealizzabile che Lotito vuole realizzare è atteso da partiti opposti di fiducia e sfiducia. Il presidente si carica nei momenti di crisi, aspetta notizie giorno dopo giorno, devono arrivare da Manchester. I. Lo United ha detto no, insistendo sulla richiesta di 30 milioni di sterline, 35 milioni di euro. Lotito spera che entro lunedì la cifra si abbassi, sarà il giorno in cui gli inglesi si raduneranno. Dall’Inghilterra filtra la volontà del Manchester di risolvere i casi Greenwood e Sancho prima dell’inizio del precampionato. Siamo a giovedì, i tempi sono stretti. Questo alimenta la fiducia di Lotito, ma finora lo United è rimasto fermo sulla sua posizione. Se davvero non vuole andare per le lunghe è costretto a rivedere il prezzo. L’offerta della Lazio è certificata, l’assalto della Juve anche, ma Giuntoli non ha sferrato quello decisivo.