Lazio, è fatta per Immobile al Besiktas: ok di Lotito, tutte le cifre

La fine di un'era: Ciro Immobile lascia la Lazio per trasferirsi in Turchia al Besiktas. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha dato l'ok al trasferimento dell'attaccante, che firmerà un contratto triennale con il club turco. Immobile saluterà la capitale dopo otto stagioni e 207 gol segnati con la maglia biancoceleste (che lo hanno portato in testa alla classifica dei bomber all-time del club). Nella sua avventura alla Lazio ha portato a casa una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Scarpa d'oro e tre classifiche dei marcatori.