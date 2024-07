Immobile diretta addio alla Lazio, ufficiale al Besiktas: segui tutto live

20:50

Immobile al Besiktas avrà il numero 17

Come alla Lazio, Immobile al Besiktas avrà la maglia numero 17.

20:49

Immobile abbraccia un bambino in lacrime e un tifoso del Besiktas

Immobile abbracciato da un bambino in lacrime prima della sua partenza. Saluti anche dal suo primo tifoso del Besiktas, presente all'aeroporto.

20:46

Immobile: "Una bellissima storia d'amore"

Immobile a Sky: "Sono stati otto anni fantastici, dall'inizio alla fine. Una bellissima storia d'amore: come tutto, nella vita, c'è un inizio e una fine. In questi giorni uscirà un video di saluti ai tifosi. Non c'è stato modo di salutarli come meritavano. Non c'è rammarico, è una decisione presa con la massima serenità. L'ultimo anno e mezzo non è stato semplicissimo. Non è colpa di nessuno. Dispiace per la mia famiglia, avevamo trovato una stabilità a Roma, speriamo di trovarla anche in Turchia. Ho parlato dell'offerta del Besiktas con la mia famiglia e il presidente e abbiamo deciso di andare lì. Lascio alla Lazio un grande allenatore, il suo approccio mi è piaciuto tantissimo. La squadra è giovane e ha voglia. Farò il tifo dalla Turchia. Ho ancora voglia di giocare e dimostrare".

20:44

Immobile è arrivato all'aeroporto di Fiumicino

Ciro Immobile è arrivato con il suo van all'aeroporto di Fiumicino.

20:40

Ufficiale, Immobile al Besiktas

Intanto è ufficiale: Ciro Immobile è un un nuovo giocatore del Besiktas.

